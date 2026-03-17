プロ野球・巨人の山粼伊織投手が17日、ジャイアンツ球場で故障班の練習に参加。現在のコンディションを語りました。右肩のコンディション不良で15日に3軍の故障班へ合流した山粼投手。この日はランニングや守備練習、トレーニングなど肩に負担の少ないメニューで汗を流しました。練習後は報道陣の取材に応じ「投げられないので(故障班に合流)。今後はリハビリ」と話します。現状を「まだキャッチボールも始まっていな