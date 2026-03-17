吉本新喜劇の森田まりこ（45）が17日、自身のインスタグラムを更新。グッズ制作についてファンに相談を持ちかけた。森田は「イラストか実写か、どっちがいいか迷っておる。。」と書き出し、お尻の部分が立体になったシールのデザインを相談。「絵と写真は例やからね！」と注釈を添えつつ、迷っている様子を明かした。そして「あと、ステッカーか、キーホルダーかでも迷っておる。。あと、開催するか、せんかでも迷っておる。