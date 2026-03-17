環境省は野生生物の絶滅の危険度をまとめた「レッドリスト」を見直し、国の天然記念物の「タンチョウ」を絶滅危惧種から除外したと発表しました。環境省がきょう（17日）発表した野生生物の絶滅の危険度をまとめた「レッドリスト」によりますと、国の特別天然記念物に指定されている「タンチョウ」は、1952年の時点では33羽まで減少していましたが、保全活動によって個体数が回復し、現在は成鳥が1200羽程度生息していると試算され