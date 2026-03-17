ボクシング六島ジムが17日、大阪市内で会見を開き、「コスメフェリーチェ＆エムラビpresentsYouwillbethechampion30」（6月7日、大阪・住吉区民センター）の開催を発表。セミファイナルで、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級2位の山崎海斗（27＝六島）が、同級3位で元同級日本王者の石井渡士也（25＝RE:BOOT）と戦う同級王座決定戦が決まった。カード発表を受け、山崎は取材対応し、ベルト奪取への強い決意を言葉に