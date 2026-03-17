女性に性的暴行を加えた罪などに問われているお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の裁判で、被害を訴える女性が「本当に気持ち悪くて屈辱的だった」と話しました。「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告は、2024年7月、東京・新宿区の駐車場のロケバスの中で、初対面だった20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われていて、初公判で無罪を主張しています。17日の裁判では、被害