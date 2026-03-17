全国各地の人気店の出来たての味を楽しめるイベント、「春のグルメパーク」が秋田市で始まりました。1週間ずつで店を入れ替え、3週間で20店舗が登場する予定です。秋田市の西武秋田店では全国のうまいものを集めたイベントを定期的に開いています。17日に始まった「春のグルメパーク」は、1週間ずつで店を入れ替え、3週間で20店舗が登場する予定です。普段は店まで足を運ばなければ食べられない各店自慢の一品が並びま