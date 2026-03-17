「100円ショップの調味料は量が少ないから、結局は損をしているのでは？」そう思って、ついついスーパーで大容量のボトルを手に取ってしまう人は多いはずです。確かに、グラム単位で計算すれば大きいサイズの方が割安になる場合がほとんどでしょう。しかし、それでも“あえて”100円ショップの小さなサイズをおすすめしたい切実な理由があります。調味料の多くは、種類によって多少の差こそあれ、開封してから3〜4週間ほどで使い切