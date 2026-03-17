京津冀（北京・天津・河北）協同発展戦略の着実な実行と北京・雄安両地間の交通ネットワークを‌さらに密接に‌するため、約1年に及ぶトライアル運行期間を経て、北京-雄安新区間のカスタマイズ快速バス通勤路線が3月16日から運行を開始した。中国新聞網が伝えた。北京・雄安通勤カスタマイズ快速バスは、トライアル運行を開始して以来、延べ8500人以上の乗客に安全なサービスを提供してきた。これは、京津冀交通一体化