名鉄グループは17日、最高級のバス旅行のための専用車両を公開しました。定員18人の観光バス「LUVIA」。木材をふんだんに使った車内は高級感があふれ、ツアー中に提供するドリンクを作るバーカウンターも設置されています。LUVIAは名鉄観光バスの新しいツアーブランド「遊山」専用の車両として、4月9日から、5万円前後の日帰り旅行や数十万円の泊まりプランで運行が始まる予定です。