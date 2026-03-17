Image: PR TIMES 原寸大で超リアル。1994年に発売された、ソニーの家庭用ゲーム機「PlayStation」。現在のPS5に進化する過程で本体はデザインを変えてきましたが、純正コントローラーの「DUALSHOCK」は初代からPS4まで概ね変わらず、PS5の「DualSense」にもそのDNAを感じます。やはり初代DUALSHOCKは、四角いゲーム機本体同様にプレステを象徴するアイコン的な存在ですよね。当時遊んだ人た