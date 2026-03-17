トライアウト経て入団…開幕3試合連続マルチの活躍オイシックスは17日、鎌ケ谷スタジアムで行われた日本ハム2軍戦に1-5で敗れた。開幕3連敗スタートとなったが、選手兼任打撃コーチの松山竜平外野手が衝撃の打率.600と絶好調。40歳ベテランに「今すぐ呼び戻そう」「凄すぎる」と熱視線が送られている。松山は「5番・一塁」で先発出場。2回の第1打席で右前打を放つと、7回の第3打席も右前打。これで開幕3戦いずれもマルチ安打を