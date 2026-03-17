『ポケモン』とプロ野球12球団のスペシャルタッグ企画「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」が、4月10日（金）〜4月12日（日）の期間、宮城・仙台市にある楽天モバイル 最強パーク宮城で開催される。【写真】ユニフォーム姿のピカチュウをデザイン！タオルや応援バットがかわいすぎる■さまざまな企画を用意今回開催される「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて