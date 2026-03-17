テレビはまだまだトガっている。心に“刺さった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。今回は、テレビウォッチャーのノブユキが、WBC中継をめぐって浮き彫りになった地上波テレビの苦境と、配信時代のスポーツ中継の行方について語る。 【画像】イチローと王貞治がメダルを掲げて笑顔第1回WBC制覇の瞬間 配信限定になった「WBC」地上波の苦境 ４年に一度開催される、野球の世界一を決める大