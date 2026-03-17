平和公園でアメリカのオバマ大統領（当時）と対面した被爆者の森重昭さんが亡くなりました。８８歳でした 森重昭さんは８歳のときに爆心地から約２．５ｋｍで被爆しました。原爆で亡くなったアメリカ兵の捕虜１２人について独自で調査し書籍にまとめるなど被爆の実態を伝え続けてきました。 ２０１６年に現職として初めて広島を訪問したアメリカのオバマ大統領（当時）と平和公園で対面し、肩を寄せられる姿がみられました。 森