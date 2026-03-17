高市首相の訪米が迫る中、圧力を強めるトランプ大統領。トランプ大統領の真意について、日本テレビの山崎大輔ワシントン支局長に2つのポイントで聞きます。1.日本に再三協力を要求ホンネは？2.中国訪問延期その狙いは？――まず1つめ、ホルムズ海峡の安全確保に向けて何度も何度も日本に言及しましたが、この発言からはどんなホンネが見えてくるでしょうか。思うように支持が広がらないトランプ大統領にとって、日本にいち早く