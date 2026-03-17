ランチ時、多くのお客さんでにぎわっているのは玄米をメインに扱う和食レストランです。今、健康食として人気の玄米が再注目されています。「玄米食堂あえん川口駅前店」で提供しているのは、「二八玄米」という白米と玄米をブレンドしたもの。混ぜ合わせることで、玄米の味に苦手意識を持つ人にも親しみやすい味わいと食感になるといいます。そもそも玄米とは、稲穂からもみ殻を取り除き白米へと精米する前の状態のもの。食物繊