映画「真夏の方程式」（２０１３年公開）で福山雅治演じる天才物理学者・湯川を「博士」と呼び、尊敬して慕う小学生・恭平を演じた子役出身の俳優・山崎光（２２）が１６日、大学を卒業したことを報告した。ＳＮＳで大学卒業を報告し、「実は２年生まで別の大学に通っていたのですが、新しく学びたいことが増え、編入して２年間いろんな学びをさせていただきました。大学でお芝居したりダンス踊ったり、照明や音響の勉強をした