青森・三沢市の沖合で貨物船と漁船が衝突した事故で、運輸安全委員会が調査官を派遣したことがわかりました。17日午前1時20分ごろ、三沢市から北東に約20kmの沖合で貨物船「末広丸」と漁船「第六十五興富丸」が衝突し、興富丸は転覆して沈没しました。救助にあたった人：（現場海域は）ちょっとうねりがあるんですけど、あとは沈没した船の油、ちっちゃい小物が浮いていたんで、それ見て近づいたら人だった。漁船の乗組員13人は救