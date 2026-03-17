スタジオジブリは17日、愛知県長久手市のジブリパークで7月8日から、宮崎駿監督がジブリアニメの世界を表現した立体作品「パノラマボックス」を展示すると発表した。プロデューサーの鈴木敏夫さんと宮崎吾朗監督が東京都内で記者会見し、作品の一部をメディアに公開した。パノラマボックスは、駿監督が映画「君たちはどう生きるか」の仕上げ段階だった2022年から制作。絵を描いた紙を切り抜いて箱の中に配置し、奥行きのある映