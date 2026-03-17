トランプ米大統領は日本などの同盟国にホルムズ海峡への護衛艦の派遣を要請している/AFP（CNN）トランプ米大統領はホルムズ海峡への軍艦派遣について、同盟国にもっと積極的な姿勢を示すよう求めている。これに対し日本が乗り気でないのには、それなりの理由がある。トランプ氏は、自身の要請に反発する国々を批判。長年にわたって米国が安全保障を支援してきたこれらの国の忠誠心に疑問を呈している。「彼らを恐ろしい外部の脅威