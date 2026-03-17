ラグビーのリーグワンは17日、理事会を開き、「AZ―COM丸和MOMOTARO’S」の新規参入を承認したと発表した。「AZ―COM丸和MOMOTARO’S」は関東ラグビー協会主催の地域リーグ「トップイーストリーグ」に所属しており、一昨年、昨年と連覇。昨年7月までにリーグワンへの新規参入を申請していた。2026―27シーズンから3部に加わる。ホストエリアは千葉県成田市で、重兵衛スポーツフィールド中台をホストスタジアムとする予