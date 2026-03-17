自民党は１７日、イラン情勢に関する会合を開き、事態の早期沈静化や関係国との連携のあり方などについて議論した。会合では、米国・イスラエルとイランの戦況や関係国首脳らの発言などについて、政府側から説明を受けた。小林政調会長は会合後、ホルムズ海峡の安全確保を巡ってトランプ米大統領が日本政府に艦船の派遣を求めていることに関し、「紛争が継続している中では慎重に考える必要がある」と記者団に述べた。