油でアツアツに揚げられたとんかつ。衣に包丁を入れると、食欲をそそるサクサクとした音が響きます。一方で、店で聞かれたのはラードや食用油の価格上昇を心配する声です。特選とんかつすぎ田・佐藤光朗さん：もうずっと上がってるんでね。今後まだまだ値段が落ち着かないと思うので、そこが心配。イラン情勢の緊迫に伴い、ホルムズ海峡の事実上の封鎖状態が続く中、アメリカのトランプ大統領は16日、日本などを名指しした上でホ