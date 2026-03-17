◆オープン戦楽天―西武（１７日・ベルーナＤ）西武は１７日、本拠地・ベルーナドームで今季初めてオープン戦・楽天戦を戦う。タイラー・ネビン内野手がベンチ入りメンバーを外れた。長谷川信哉外野手が、代わって「６番・一塁」として出場する。ネビンはこの日の試合前練習にも姿を見せていなかった。また、育成２年目の福尾遥真内野手がベンチ入りを果たした。先発は、ポスティングシステムを利用したメジャー挑戦を表明