日本サッカー協会は１７日、ロス五輪世代のＵ―２１日本代表が３月に予定していたトルコ遠征の代替活動として韓国・天安にて、２７日にＵ―２１米国代表、２９日にＵ―２３韓国代表と対戦することが決まったと発表した。当初は同期間にトルコのアンタルヤで２７日にＵ―２１アルバニア代表、３０日にＵ―２１セルビア代表と国際親善試合を行う予定だったが、米国とイランの軍事衝突による中東情勢の悪化を受けて中止となってい