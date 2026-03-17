◆オープン戦オリックス―広島（１７日・京セラドーム大阪）オリックス―広島のスタメンが発表された。先発は今季“火曜日”の男を務めることが見込まれる森下。今春初スタメンとなる大盛穂外野手は「１番・中堅」に入った。以下は両軍のスタメン。【広島】１（中）大盛２（左）中村奨３（右）平川４（三）佐々木５（指）ファビアン６（捕）坂倉７（一）モンテロ８（二）菊池９（遊）辰見先発森下【オリックス】１（三）宗２