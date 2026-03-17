３月１７日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は東京新聞の トランプ氏「7カ国は艦船派遣を」自分が招いたホルムズ海峡封鎖なのに、中東原油に頼る国々に押しつけて という記事を紹介した。 番組で紹介した東京新聞の記事によると、イランが事実上封鎖しているエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を巡り、トランプ米大統領は15日、安全確保へ「約7カ国」に護衛の艦船派遣を要求していると明らかにした