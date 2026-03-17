元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が１７日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。自身が数多く出演するテレビ番組の街ブラロケで最もやりやすい共演者の名前を明かした。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでＮＨＫの名物番組「ブラタモリ」を紹介した記事が取り上げられたところでＭＣの垣花正が街ブラロケを得意とする北斗に「一緒に行くタレ