◆オープン戦ソフトバンク―中日（１７日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・小久保裕紀監督がＷＢＣ組の合流時期を明かした。チームからは周東佑京外野手、近藤健介外野手、牧原大成内野手、松本裕樹投手の４選手が日本代表として大会に参加していた。１４日（日本時間１５日）、ベネズエラとの準々決勝（米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）で敗れ、すでに帰国。本隊合流について、小久保監督は「明後日（１９日