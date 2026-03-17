タレントの清水ミチコ（６６）、声優の花江夏樹（３４）、お笑い芸人のバカリズム（５０）らが１７日、都内で行われた「令和７年度第７６回芸術選奨」贈呈式に登壇した。同賞は、芸術各分野において優れた業績を挙げた人物や、その業績によってそれぞれの部門に新生面を開いた人物を選奨するもの。大衆芸能部門の文部科学大臣賞を受賞した清水は、受賞者を代表してあいさつ。こんなに大きな賞をいただいてとてもうれしかっ