【モデルプレス＝2026/03/17】俳優の山田裕貴が、3月16日放送の「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）に出演。3月13日に東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」で、出席者に番組オリジナルステッカーを配布した思い出を振り返った。【写真】山田裕貴「日アカ」でラジオ番組オリジナルステッカー配布する様子◆SixTONES松村北斗＆森本