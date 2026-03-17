「侍戦隊シンケンジャー」の谷千明（シンケングリーン）役などで知られる俳優の鈴木勝吾さん（37）が、2026年3月16日にXで、苦しんでいる人に「かけるべき言葉」について思いを投稿した。「それが、かけるべき言葉じゃないのか？」鈴木さんは、「親からもらった命、そのまた親からもらった命とか、当たり前に分かった上で、それは関係ないんだよね」と投稿。続けて、「今、どうして、そんなに苦しいのか、何で悩んでるのか？何で絶