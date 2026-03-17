高松海上保安部 17日午前7時40分ごろ、香川県さぬき市の小串岬北側の海域でプレジャーモーターボートの船長から「エンジンが動かない」と118番通報がありました。 高松海上保安部によりますと、故障したのは長さ5.78mのボートで、さぬき市の50代の夫婦が乗っていました。 2人は午前7時30分ごろ、志度マリーナ(さぬき市志度)を出港し、大串岬へ向けて航行していましたが、約5分後に