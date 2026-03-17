イラン情勢の悪化による原油価格の高騰が懸念される中、福岡県内の企業にも不安が広がっています。福岡県や北九州市は17日、緊急の対策に乗り出しました。 ■北九州市・武内市長「世界のサプライチェーンと直結をしているグローバル企業を大きく抱える町でもあります市民生活や企業活動への影響を見極め迅速に対応していきたい」17日午後、北九州市が初めて開いた緊急対策チームの会議では、北九州市内38社