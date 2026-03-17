通貨オプションボラティリティードル円１週間１０．１５％に低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.159.139.059.17 1MO9.667.808.548.15 3MO9.797.408.778.06 6MO9.767.238.858.09 9MO9.807.228.958.15 1YR9.677.188.958.13 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.6812.259.43 1MO9.1