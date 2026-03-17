任期満了に伴う西川町長選挙の告示まで17日で3週間です。元東北労働金庫県本部長の大泉敏男さんが出馬する意思を固めたことが分かりました。一方、現職の菅野大志町長は態度を明らかにしていません。大泉敏男さんは西川町出身・在住の70歳です。県職員を経て、労働団体「連合山形」の会長や、東北労働金庫の常務理事・県本部長を務めました。その後、前回2022年の西川町長選に出馬しましたが、現職の菅野大志町長との一騎打ちに敗