侍ジャパンの一員としてWBCに出場していたヤクルト・中村悠平捕手が、18日にチームの練習に参加することになった。巨人とのオープン戦が行われる東京ドームで、試合前の練習に参加する予定。池山監督は「明日（18日に）来ます。（その後については）明日、話をするつもりです」とした。今後のスケジュールは、18日の練習参加の際に話し合う予定だ。中村悠は23年の前回大会に続いてWBCに出場。今大会は3試合に出場して3打数2