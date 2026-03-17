◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝イタリア4―2ベネズエラ（2026年3月16日フロリダ州マイアミ）カルチョの国がベースボールで沸き返った。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝が16日（日本時間17日）に行われ、初めての準決勝進出を決めたイタリアはベネズエラに2―4で敗れた。米国を破るなど、1次ラウンド全勝で決勝ラウンドに進み、南米の野球大国に全力で挑んだ「アズーリ」をイタリア紙も称賛した。イタ