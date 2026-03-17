20代の女性に性的な暴行を加えたとして不同意性交などの罪に問われている「ジャングルポケット」元メンバー・斉藤慎二被告の裁判で、被害を受けた女性が「怒らせれば仕事がなくなると思った」などと証言しました。【写真を見る】「怒らせれば仕事がなくなると思い抵抗できず」ジャングルポケット元メンバー・斉藤慎二被告の裁判で被害女性が証言ロケバスの車内で性的暴行かお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉