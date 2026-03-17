元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が17日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月曜から金曜後1・55）に出演。元お笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告（43）が問われている不同意性交等罪、不同意わいせつ罪について解説した。2024年7月にロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして不同意性交などの罪に問われた斉藤被告の第2回公判がこの日、東京地裁で開かれた。橋下氏は「あくまで無罪