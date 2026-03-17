内閣府は17日、日本の経済活動が盛んかどうかを示す指標「需給ギャップ」に関し、2025年10〜12月期の推計値を従来のマイナス0.1％からプラス0.2％に上方修正した。10日公表の同期間の実質国内総生産（GDP）改定値が、前期比年率1.3％増と堅調だったことを受けて見直した。需要が供給力を上回ることを意味するプラスは25年4〜6月期以来、2四半期ぶり。金額では年率換算で1兆円程度の需要超過となる。GDP改定値では人工知能（AI