お笑いコンビ・よゐこの濱口優（54）が、15日、Instagramを更新。妻でタレントの南明奈（36）の行動で息子が大喜びしたことを明かし、反響が寄せられている。【映像】自宅の桜や3歳息子との親子ショット2018年5月に南と結婚し、2022年7月には第1子となる男の子が誕生。これまでInstagramでは、家族で東京ディズニーシーを訪れた様子や、夫婦での仕事に付いてきた息子の姿、並んでブランコに乗る親子ショットなども公開し、「お