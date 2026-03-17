1児の母でモデル・俳優として活躍する大政絢（35）が、自宅キッチンで作った“わんぱくディナー”を披露し、注目を集めている。【映像】大政絢の手料理や夫や子どもの2ショット2021年12月、ロックバンド「ONE OK ROCK」のギタリストToruと結婚し、2025年4月には第1子となる長男を出産した大政。夫婦それぞれのInstagramでは、息子を抱えた親子ショットや仲睦まじい夫婦ショットなど、家族との様子を発信してきた。また、自身の