仙北市から北秋田市までを走る、「秋田内陸100キロチャレンジマラソン」の実行委員会の総会が開かれました。これまでの100キロと50キロの部に加え、今年の大会から新たに、仙北市の上桧木内地区をスタート地点とする70キロの部を設けることが決まりました。大会のテーマは、「驀（まっしぐら）」です。1989年に始まった、「秋田内陸100キロチャレンジマラソン」。大会は今年で34回目となります。17日は、北秋田市で実