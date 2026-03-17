毎シーズン50～60作品ほど放送・配信されるテレビアニメ。その中でも、放送本数の上では、一大勢力となっているのが「異世界もの」だ。 参考：谷口悟朗×吉田玲子が語り合うオリジナルアニメの存在意義“多様性”のために必要なこと しかし、その本数の多さに対して、SNSなどで話題に上る作品は決して多くないように思える。そのせいか「異世界アニメは誰が観ているのか、わからない」というようなこともいわ