3月17日（現地時間16日）、ウェスタン・カンファレンス2位のサンアントニオ・スパーズが敵地のインテュイット・ドームでロサンゼルス・クリッパーズと対戦した。 試合は0－8のランを許してスタート。第1クォーター開始2分29秒にステフォン・キャッスルがフリースローでチーム初得点を挙げたものの、追いかける展開が続き、8点のビハインドを背負った。