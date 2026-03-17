WHATMOREが、新曲「Still Loiteringgg」と「2000s Pop Punk Rnb」を両A面シングルとしてリリースした。 （関連：【映像あり】WHATMORE、両A面配信シングル収録の新曲「Still Loiteringgg」MV） 同作品のリリースで、昨年10月リリースのデビューアルバム『WHATMORE』以来で、今年初の新曲となる。リリースにともない、「Still Loiteringgg」のMVも公開された。 「Still Loiteringgg」は、滑