１７日の日経平均株価は前日比５０円安の５万３７００円と４日続落で取引を終えた。前日の米国市場で原油の指標であるＷＴＩ価格が下落し、ＮＹダウは３８７ドル高と反発した。これを受け、日経平均株価の上昇幅は一時６００円を超えたが、買い一巡後は値を消す展開となった。複数の原油タンカーがホルムズ海峡を通過したと伝わり、原油価格は下落したが、時間外取引で再び上昇基調を強めたことが警戒された。 この日