今月14日から15日にかけて行われたJリーグ百年構想リーグ第6節では高校年代・大学から新たにプロ入りしたルーキー3人がJリーグデビューを果たした。ヴァンラーレ八戸では街クラブのSoltilo Chiba FC U18から新たに加入したMF田中翼冴が後半31分から初出場。栃木SCでは立正大出身のDF田端琉聖が初陣でさっそくフル出場し、大分トリニータでは桐蔭横浜大出身のMF櫻井勇斗もピッチに立った。松本山雅FCでは阪南大出身のDF金子光