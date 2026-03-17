香川県高松市にある栗林公園は、3月27日（金）から4月5 日（日）にかけての10日間で「春のライトアップ2026」を実施する。 北湖を中心としたコースでは、ソメイヨシノやシダレザクラ、エドヒガンなど約300本の桜がライトアップされる。光で演出された夜桜が水面に映り込む景観が楽しめるとしている。 期間中は、夜桜を水上から楽しむ和船の特別周遊を実施する。 公益社団法人香川県観光協会は、栗林公園と合